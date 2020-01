Roep om uitbreiding Koekamp

Hart voor Den Haag wil een streep door de hoogbouwplannen op het Koningin Julianaplein. Raadslid Arjen Dubbelaar: “Maak het hele KJ-plein onderdeel van de Koekamp, die op dit moment wordt opgeknapt. Zo krijg je meer groen in de versteende Haagse binnenstad. Maak een levendig groen plein met kiosken, terrassen, bankjes en een fontein, waar mensen kunnen ontspannen.”

De realisatie van de fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein gaat miljoenen extra kosten. Ook is nog geen aannemer gevonden voor de bouw van de torens. Dubbelaar: “Nu er geen aannemer is voor de bovenbouw, is het mogelijk om die enorme hoogbouwplannen op het plein alsnog te schrappen. Al in 2015 bleek dat bewoners liever een open, groen plein willen.”

Hoe de partij dat financieel wil dekken is niet geheel duidelijk. De opbrengst van de torens is gebruikt voor realisatie van de stalling. De partij suggereert dat een deel van de kosten kan worden gecompenseerd door de sloop en herontwikkeling van Stichthage als stip aan de horizon te zetten. Dit gebouw aan het KJ-plein is inmiddels 45 jaar oud. “Dan nog zal er nog een groot gat in de dekking zitten.”

Foto: De nieuwe inrichting van de Koekamp.