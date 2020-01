Weimarstraat aan de slag met elektrische deelbestelbus

In de Haagse Weimarstraat moet hij na dinsdag gaan rijden; de elektrische deelbestelbus. “We hebben allemaal een bedrijfsauto, maar we staan ook in de winkel. We hebben niet altijd een auto nodig”, zegt Guido Bokstijn als voorzitter van de BIZ Weimarstraat in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “De gemeente blij omdat we elektrisch rijden, voor een ondernemer scheelt het in de kosten als er geen eigen auto nodig is.”

Dat de kosten per ondernemer mee kunnen vallen is niet de enige reden om deze pilot uit te voeren in de straat: “We hebben anderhalf jaar geleden een voorlichtingsavond gehad van de gemeente over het feit dat de gemeente ernaar streeft om rond 2023 fossiele brandstof te weren uit het centrum de stad. We hebben gezegd mee te willen werken.”

In de winkelstraat wordt getwijfeld of het haalbaar is om al het vervoer elektrisch te gaan doen in 2023, om het in dat jaar voor elkaar te krijgen is een wens van de gemeente. “De mogelijkheden tot elektrisch rijden zijn nog niet zo dat we allemaal elektrisch kunnen rijden. Grote elektrische auto’s zijn er nog niet”, zo stelt Guido De in zet van de deelauto is een pilot voor de straat. “Een ondernemer die in de stad bezorgd kan straks gebruik maken van die auto.”

De deelauto is straks beschikbaar voor alle ondernemers in de winkelstraat. Middels een app is de auto te reserveren en kun je ook zien wanneer een collega hem nodig heeft. Guido is er van overtuigd dat dat niet tot problemen zal leiden. “Dat heeft te maken met sociaal gedrag naar je collega’s.”

Luister hier naar het gesprek met Guido Bokstijn op Den Haag FM.