ADO verhuurt Tom Haye aan NAC Breda

ADO Den Haag-middenvelder Thom Haye speelt het komende halfjaar voor NAC Breda. Haye wordt door de Haagse club verhuurd aan de Brabanders.

Haye kwam halverwege september over van Lecce. De Italiaanse club had zijn contract ontbonden waardoor hij na de transferperiode alsnog naar ADO kon. Hij tekende voor twee jaar in de residentie.

De bijdrage van Haye bij ADO bleef steken op negen optredens waarvan één als basisspeler. Hij wist in die wedstrijden niet te scoren.