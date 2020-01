Attracties stunten tijdens lerarenstaking

Verschillende attracties in Den Haag stunten tijdens de lerarenstaking van donderdag en vrijdag. De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft opgeroepen om het werk neer te leggen om meer geld voor het onderwijs te eisen. Minister Arie Slob benadrukt overigens dat hij al extra geld heeft vrijgemaakt voor het onderwijs.

Donderdag en vrijdag kunnen alle kinderen, ouders, juffen en meesters naar het Omniversum. Voor vijf euro per film kunnen bezoekers dan naar de grootbeeldfilms Australia, Oceans, Pandas, Superpower Dogs en Wild Canada. Avonturia de Vogelkelder zorgt voor een compleet aanbod wanneer de scholen staken. Daar zijn kaartjes een fractie goedkoper.

Alle kinderen tot en met 12 jaar hebben donderdag en vrijdag gratis toegang tot Madurodam. “Zonder een leraar voor de klas kunnen kinderen op deze manier alsnog heel veel leren over Nederland. En heeft jong en oud gegarandeerd een leuk dagje uit!”

Iets culturelers kan ook. De Stichting Haags Kinderatelier (HKA) organiseert vrijdagochtend creatieve workshops voor kinderen tussen vier en twaalf jaar in Atelier Van Speijk in het Zeeheldenkwartier. Kleuters maken met een ouder samen een vrolijke treinlocomotief van hout met een machinist. Wat oudere kinderen maken kleurrijke vogels op een paneeltje, geïnspireerd op het boek ‘De Schilder en de Vogel’ van Corneille. Tieners maken een abstract beeld van hout in één kleurstelling naar aanleiding van kunstwerken in de openbare ruimte van de Nederlandse kunstenaars Willem Hussem en Carel Visser.

Hulp bij Staking

Toch wat anders? In plaats van thuiszitten heeft Bart Visée (62) voor de kinderen een leuk alternatief bedacht: een dagvullend programma bij HBS Craeyenhout vol beweging, koek, snoep en limo. Kost wel wat, maar dan zijn de kinderen van 09.00 uur tot 16.30 uur zoet.