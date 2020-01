Bilal Aydin werd vastgehouden bij fatale steekpartij

Bilal Aydin is door één of meerdere personen stevig vastgehouden toen op hem werd ingestoken, zegt de politie in het televisieprogramma Team West: “Hij heeft zich totaal niet kunnen verdedigen.” De twintigjarige Bilal overleed diezelfde decemberavond op de kruising van de Goudriaankade met de Rijswijkseweg.

In het televisieprogramma roep de politie getuigen van de steekpartij op 21 december op om zich te melden . Volgens de politie hebben meer mensen de steekpartij gezien dan zich nu hebben gemeld.

Voorafgaand aan de dodelijke steekpartij zou zich een incident hebben afgespeeld in de buurt van de Haagse Hogeschool. Die ruzie of confrontatie zou uiteindelijk zijn uitgelopen op het neersteken van Bilal. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de aanleiding van dat incident. Bilal Aydin zou op de bewuste zaterdagavond een ruzie hebben willen sussen. Een team van 25 rechercheurs doet op dit moment onderzoek.

‘Mogelijk stevig vastgehouden’

In het onderzoek naar de fatale steekpartij op de Haagse Goudriaankade, waarbij de 20-jarige Bilal om het leven kwam, is dinsdag opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Den Haag, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Vlak na de steekpartij werden er ook al vier verdachten aangehouden, maar drie daarvan mochten al snel weer naar huis. Een man van negentien uit Den Haag bleef wel vastzitten. Later werd ook nog een 19-jarige Rotterdammer aangehouden.