Cultuuranker in Segbroek wandelt langs vier gebedshuizen

Theater De Nieuwe Regentes in Segbroek organiseert deze zaterdag een bijzondere wandeling door de wijk, de georganiseerde ‘InSpiRituals wandelroute‘ brengt deelnemers langs vier gebedshuizen: een Hindoestaanse tempel, de Sint-Agneskerk en twee moskeeën. “Je kunt even binnen kijken bij plaatsen waar je normaal gewoon voorbij fietst”, zegt Niké Mulder van het cultuuranker in het Den Haag FM-radioprogramma Rob’s Tussendoortje.

Door de wandeling ontdek je meer van wat er in de buurt te vinden is en wat er achter de, soms gesloten, deuren te zien is. “Er zijn veel gebedshuizen in de buurt, maar het zijn allemaal plekken waar je niet zo snel binnen kan komen. Het zijn wel plekken waar mensen, net als het theater, mensen samenkomen om de wereld een beetje mooier te maken. Dus toen dachten we; dat is best een mooie overeenkomst, laten we eens bij elkaar binnenkijken.”

De wandeling begint zaterdag om kwart over twee. Deelnemen is gratis, wel wordt verzocht om aan te melden als je mee wilt lopen door Segbroek. Na de wandeltocht is er een moment om soep te eten in theater De Nieuwe Regentes.

Luister hier naar het gesprek met Niké Mulder op Den Haag FM.