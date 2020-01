Den Haag na Leiden de stad met de meeste vertraging in het verkeer

Den Haag is na Leiden de stad met de meeste vertraging in het verkeer. De stad staat op de tweede plek als we kijken naar vertraging in het verkeer in Nederland. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index. De hofstad wordt gevolgd door Haarlem, Nijmegen, Amsterdam en Arnhem. Den Haag stond vorig jaar op nummer één, maar is ingehaald door Leiden.

Een gemiddelde autorit in Den Haag duurde 28 procent langer in 2019. Dit betekent dat automobilisten ruim 8 minuten langer deden over een rit van een half uur. In de spits liep de extra reistijd zelfs op tot ruim 16 minuten bij een rit van een half uur.

Automobilisten in Den Haag stonden vorig jaar gemiddeld 124 uur (5 dagen en 4 uur) langer stil in het verkeer tijdens de spits. De belangrijkste knelpunten in de stad zijn Haagweg, Melis Stokelaan, Rijswijkseweg, Geestbrugweg en Prins Clauslaan / Boslaan.