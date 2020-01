Docent Lisa legt het werk twee dagen neer: “Onderwijskwaliteit gaat écht achteruit”

Door het hele land staken donderdag en vrijdag leraren uit het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. “Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028”, zegt de Algemene Onderwijsbond over het landelijke tekort op haar website. Ook de Haagse groep 5-leerkracht Lisa Zwinkels legt twee dagen het werk neer: “Er moeten genoeg leerkrachten zijn voor ieder kind, daar moet echt geld voor worden vrijgemaakt. Daarvoor staken wij weer”, zegt ze in het Den Haag FM-radioprogramma Rob’s Tussendoortje.

Het staken doet Lisa de komende dagen met enige tegenzin: “Ik wil er altijd voor de kinderen zijn, maar er moet echt een teken worden gegeven.” De Petrus Dondersschool waar Lisa werkzaam is zal voor leerlingen twee dagen gesloten zijn. Voor de staking voelt Lisa zich gesteund door het bestuur van de Laurentius Stichting. “We worden doorbetaald, en uiteindelijk ben je vrij om te kiezen wat je doet. Sommigen leggen echt het werk neer.” Zelf kiest Lisa voor die laatste optie: “Donderdagochtend ga ik naar een evenement om noodmaatregelen te bespreken. Verder leg ik het werk echt neer.”

De drie grootste steden – Amsterdam, Den Haag en Rotterdam – presenteerden maandag een pakket aan noodmaatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Een onderdeel daarvan is om te kijken of vakleerkrachten, zoals bijvoorbeeld gymleraren, in te zetten. “Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Je ziet al dat ook een directeur voor de klas staat omdat leerlingen anders naar huis worden gestuurd. Dat is gewoon echt niet de bedoeling.” Wel zouden deze vakleerkrachten wat Lisa betreft ingezet kunnen worden om een docent te ontlasten. “Als die kinderen een uurtje naar de gym kunnen dan kan een leraar wel iets voorbereiden.”

Lisa betoogt op Den Haag FM dat er geïnvesteerd moet worden in de docenten van de toekomst, er zou meer geld moeten gaan naar de lerarenopleiding: “Scholieren moeten enthousiast worden gemaakt om te kiezen voor de PABO, waardoor ze leerkracht kunnen worden.” Na de staking van donderdag en vrijdag gaat Lisa weer vol plezier aan de slag. “Ik vind het oprecht het mooiste beroep wat er is. Ik vind het wel jammer dat het imago een beetje verslechterd omdat wij een soort van zeuren. Maar het is echt nodig. Er zijn te weinig leerkrachten, onderwijskwaliteit gaat écht achteruit.”

Foto: Lerarenstaking Lange Voorhout 2019, ter illustratie

Luister hier naar het gesprek met Lisa Zwinkels op Den Haag FM.