Eerste boek van Haagse Barbara Sevenstern in top 5 beste Nederlandse thrillers

Barbara Sevenstern uit Den Haag debuteerde in december 2019 met de feelgood thriller Familiegeluk. In de week van de lancering behaalde het boek direct de nummer één positie bij boekhandel Paagman. Zes weken later is Familiegeluk op nummer vier gekomen van de lijst ‘Beste Nederlandse Vrouwenthriller van het jaar 2019’.

Met haar eerste boek is de Haagse auteur zes jaar bezig geweest: “Ik ben niet altijd met schrijven bezig geweest, soms zaten er pauzes van een paar maanden tussen. Ik probeer nu wel vast twee dagen per week in te plannen om aan mijn nieuwe boek te werken. Ik heb al een idee en heb binnenkort ook een schrijversweek ingepland”. Het tweede boek zal ook een thriller worden. “Zelf kan ik best lang kabbelen over iets. Bij een thriller moet je heel goed spanning opbouwen en kan je niet te lang uitweiden. Dus dit genre houdt me scherp”, aldus Barbara Sevenstern.

Het boek Familiegeluk gaat over de Haagse Lisette, wanneer haar moeder overlijdt komt zij er achter dat er een groot familiegeheim bestaat. Het boek speelt zich voor een groot deel af in Den Haag en gaat over verlies, familiebanden en behoefte aan erkenning.

Net als het hoofdpersonage is ook chrijfster Sevenstern communicatiespecialist. Naast auteur, werkt ze bij het Haagse gemeentearchief en is ze moeder van drie kinderen. De Haagse schrijfster belooft aan Den Haag FM dat we dit keer niet zo lang hoeven te wachten op een volgende thriller: “Maar zoveel succes als met mijn debuut, dat schept wel verwachtingen”.

Foto: Ton Bennemeergoed