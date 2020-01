Koffiecamper Buurtbakkie arriveert in Bezuidenhout-West: “Op kleine schaal aan de slag met de wijk”

Inwoners van Bezuidenhout-West die houden van bijkletsen met buurtbewoners, hebben geluk. Met de rondreizende koffiecamper Buurtbakkie heeft de wijk er een ontmoetingsplek bij.

“Met Buurtbakkie wil ik graag in contact komen met de mensen uit de wijk. Aan de slag met de buurt op kleine schaal”, zegt community builder Saskia de Vin. “Ik vind het belangrijk dat mensen in contact met elkaar zijn omdat dat het gevoel van veiligheid versterkt. En ook kunnen mensen hier vertellen wat voor problemen ze tegenaan lopen binnen de wijk.”

Buurtbakkie kan rekenen op goedkeuring van wijkbewoners. “Als meer mensen elkaar goedendag zeggen en met elkaar meedenken over de wijk, dan woon je vanzelf al snel in een fijnere buurt,” zegt een bewoner. Zijn buurman is het met hem eens. “Ik vind het een heel strak plan wat Saskia doet, in deze wijk kunnen we nu bijvoorbeeld met ideeën komen waar we met zijn allen over kunnen gaan nadenken en iets aan doen.”