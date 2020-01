Living Lab in Escamp volgens wethouder Parbhuyadal groot succes

In Escamp is er een Living Lab, oftewel een proeftuin zorginnovatie, de zogenaamde iZi-ervaarwoning. In deze woning zijn verschillende zorginnovaties zoals een aangepast toilet, maar ook speciale bewaarbussen die met één vinger opengaan of een robotstofzuiger. De hulpmiddelen in de woning zijn geselecteerd door de bewoners van het seniorencomplex waar de ervaarwoning onderdeel van is. Deze bewoners hebben de verschillende hulpmiddelen ook thuis uit kunnen proberen. De ervaarwoning in Escamp blijkt na vier jaar een groot succes.

“Dit was het grootste onderzoek ooit naar innovaties in de zorg en dat konden we doen dankzij het iZi-project”, aldus wethouder Zorg, jeugd en volksgezondheid Kavita Parbhudayal. Het project is zo succesvol, dat de wethouder meerdere proeftuinen in Den Haag wil om kleine en grote innovaties in de zorg te kunnen testen. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag blijkt dat mensen door middel van zorginnovatie langer gezond thuis kunnen wonen.

Het liefst wil de wethouder alle ouderen helpen: “Den Haag telt 80.000 65-plussers, waarvan de helft 75 jaar of ouder is en daar woont negentig procent van thuis. Zorgen dat deze mensen thuis kunnen blijven wonen en dat het aangenaam is, dat is mijn wens. Mijn doel is dat we alle ouderen informeren en bekend maken met deze technologie”. Wethouder Parbhuyadal werkt momenteel aan het zorginnovatieplan. Het plan voor meerdere proeftuinen zoals het iZi-project is daarin opgenomen.

