Vervanging kademuur Petroleumhaven/Calandkade klaar

De vervanging van de kademuur aan de Petroleumhaven/Calandkade is klaar, eind vorig jaar werd de kademuur opgeleverd. Een waarbij in één keer één kilometer kade is vervangen. De nieuwe kades kunnen weer een eeuw mee. Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte, bezocht dinsdag per boot de nieuwe kades.

Bredemeijer: “In Den Haag maken we meters bij de vervanging van verouderde kademuren. Dat is belangrijk, de nieuwe kades zijn stevig, veilig en kunnen weer 100 jaar mee. Daarnaast kun je langs de Petroleumhaven/Calandkade straks gezellig een avondwandeling maken of even in het zonnetje zitten. Een aanwinst voor de verdere ontwikkeling van de dynamische Laakhavens.”

Net als andere steden heeft Den Haag veel bruggen en kademuren. De meeste bruggen en kademuren zijn zo’n 100 jaar geleden gebouwd. Ze zijn niet meer berekend op het zware tram-, auto- en vrachtverkeer van tegenwoordig, terwijl het belangrijke verbindingen zijn. Daarnaast zijn de muren ooit gebouwd op houten funderingspalen, veel daarvan zijn aangetast door een bacterie. Hierdoor worden ze onveilig en moet de houten constructie op sommige plekken worden vervangen. Daarom is in Den Haag afgesproken ieder jaar gemiddeld 1 kilometer kade te vervangen.

Foto: Emmy de Graaf / Gemeente Den Haag.