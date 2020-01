Haagse lerarencampagne: ‘De eerste vrouwelijke premier krijgt les in de Schilderswijk’

Met slogans als ‘De eerste vrouwelijke premier krijgt les in de Schilderswijk’, ‘Een toekomstige Nobelprijs winnares leert schrijven in Laak’ en ‘De volgende Greta zit in Scheveningen op school” probeert Klassewerk mensen enthousiast te maken om docent te worden in Den Haag. Met de campagne “Word leraar in Den Haag” wil de organisatie het dreigende lerarentekort in het Haagse basisonderwijs tegen gaan.

Klassewerk is een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. De organisatie wil naast meer mensen enthousiast maken om te werken op Haagse basisscholen ook meer mensen goed opleiden en zoveel mogelijk docenten zo lang mogelijk met plezier laten werken. “Wij richten ons nu op Haagse bovenbouwleerlingen HAVO en VWO, die een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding. We proberen hun op een andere manier naar het onderwijs te laten kijken. Veel jongeren hebben een drive om de wereld beter te maken, duurzamer. En dat begint toch echt bij het onderwijs”, aldus programmamaker John Swildens van Klassewerk.

Swildens vertelt dat via posters en een filmpje op social media campagne wordt gevoerd: “Het filmpje gaat over Boyan Slats, van de Ocean Clean Up. Je ziet hoe leraren een rol hebben gespeeld in zijn ontwikkeling”. Binnenkort gaat Klassewerk langs Haagse middelbare scholen om leerlingen enthousiast te maken voor het beroep docent. Op 27 januari is een noodplan aangeboden aan de minister want volgens Swildens is het lerarentekort probleem erg groot. Over de lerarenstaking op 30 en 31 januari zegt hij: “Dit geeft alleen maar aan hoe ongelooflijk belangrijk het onderwijs is en hoe relevant het beroep van docent is”.

Luister hier naar het interview met John Swildens Den Haag FM.