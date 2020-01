Den Haag: “Gemeenten moeten veel meer geld krijgen”

Den Haag heeft ongelooflijk veel last van scheve financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Alleen al omdat het Rijk minder geld uitgeeft dan gepland en omdat de zorgtaken naar gemeenten zijn gegaan, moet de stad Den Haag een gat van zeventig miljoen euro zelf opvangen. Andere gemeenten in Nederland kampen met dezelfde problemen. “Het Rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen en gemeenten meer geld geven”, aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën tijdens de presentatie van de begroting.

Het is de tweede begroting voor 2020 in een half jaar die de gemeente presenteert. De vorige was van september 2019. Die werd toen nog opgesteld onder verantwoording van toenmalig wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos). Maar hij moest kort daarop aftreden omdat hij wordt verdacht van onder meer corruptie. VVD, D66 en GroenLinks vormden daarna een nieuwe coalitie met CDA en PvdA. Begin december werd hun coalitieakkoord bekend gemaakt. De huidige begroting is een vertaling van die plannen voor komende jaren en kent daarom niet al te veel grote verrassingen.