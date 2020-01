Een jaar na kerkasiel Bethel: “We herinneren de overheid aan haar taak”

Exact een jaar geleden, op 30 januari 2019, kwam er een einde aan de non-stop kerkdienst in buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenckestraat in het Valkenboskwartier. Honderden dominees hielden maandenlang 24 uur per dag een kerkdienst om kerkasiel aan het uitgeprocedeerde gezin Tamrazyan te bieden. In maart van 2019 werd duidelijk dat het gezin alsnog een verblijfsvergunning kreeg.

Theo Hettema was als voorzitter van de Protestantse Kerk Den Haag betrokken bij het kerkasiel en denk er met regelmaat aan terug. “Voortdurend draag ik dat in mijn hart. We hebben echt laten zien dat mensen in Nederland een hart hebben voor mensen die klem dreigen te raken in de regels van de overheid. En dat heeft effect gehad”, zegt Theo in het Den Haag FM-radioprogramma Rob’s Tussendoortje. “We zeggen eigenlijk tegen de rechtstaat: ‘Wij gaan jullie vertellen wat we zien aan onrecht en waar jullie wat aan moeten doen’. We herinneren de overheid aan haar taak. Dat vinden we een taak van de kerk, maar ook van andere organisaties.”

Hoewel de 97 dagen durende actie in 2019 nut heeft gehad voor het gezin Tamrazyan vind Theo dat er heden ten dage niet menselijk genoeg wordt omgegaan met vluchtelingen. “De overheid gaat met dezelfde bureaucratie door. Nu ook; honderden vluchtelingen worden afgewezen, met allerlei formalistische redenen. Dat je denkt; ‘dat is krankzinnig’, dat moet toch echt anders kunnen.”

Herinneringen gevat in boek

Herinneringen aan het kerkasiel zijn inmiddels gevat in het boek ‘Dat wonderlijke kerkasiel – de non-stop viering in de Haagse Bethelkapel‘ wat donderdag wordt gepresenteerd. “In het boek staan herinneringen, maar ook politieke, theologische overdenkingen. Een gedicht van Hayarpi, de oudste dochter. Verhalen van omstanders, kerkganger, voorgangers. Een heel gemend palet is het geworden.”

Luister hier naar het gesprek met Theo Hettema op Den Haag FM.