Gemeente telt 800.000 euro schade tijdens jaarwisseling, in werkelijkheid hoger

De schadepost door vuurwerk en brandstichting in Den Haag is tijdens de afgelopen jaarwisseling 200.000 euro hoger dan vorig jaar. Ook in de periode voor oudejaarsnacht werden veel vernielingen aangericht. De gemeente heeft in totaal voor bijna 800.000 euro schade aan onder andere parkeerautomaten, verkeerslichten, afvalbakken en speeltoestellen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag. In werkelijkheid is de schade nog hoger want particuliere eigendommen zoals uitgebrande auto’s zijn in deze cijfers niet meegeteld.

In totaal noteerde de gemeente dit jaar een schadepost van 763.882 euro aan gemeentelijke eigendommen. De meeste vernielingen zijn aangericht tijdens de jaarwisseling, in totaal een kostenpost van 523.871 euro. Het gaat voornamelijk om door vuurwerk en brand beschadigd asfalt, afvalbakken, ondergrondse containers en speeltoestellen.

Maar ook in de periode van 1 december tot en met 30 december 2019 is er grote schade aangericht, in totaal voor een bedrag van 240.011 euro. Opvallend daarbij is dat bijna de helft van die vernielingen in het stadsdeel Scheveningen was. Het is een bedrag van 47.863 euro. Ook ruim de helft van de vernielingen aan parkeerautomaten vond plaats in Scheveningen. In totaal gingen er dertig parkeerautomaten in vlammen op. De kosten voor het repareren ervan loopt op tot 211.393 euro.