Gemeenteraad wil meer informatie over nieuwe burgemeester

De Haagse gemeenteraad wil betere en uitgebreidere informatie over de burgemeesterskandidaten die de vertrouwenscommissie naar voren schuift. Zo zou er in de raadzaal een speciale computer moeten komen als de gemeenteraad achter gesloten deuren over de nieuwe burgemeester beslist zodat raadsleden zelf informatie kunnen opzoeken. Verder moet de vertrouwenscommissie meer informatie geven over de kandidaten.

Bij Pauline Krikke wist niet iedereen wie zij was. Informatie over haar opzoeken was er niet bij omdat iedereen zijn telefoon had moeten inleveren bij aanvang van de vergadering om lekken te voorkomen. Dit wil de huidige gemeenteraad bij de komende procedure voorkomen. Daarom stelde Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP woensdag tijdens een commissievergadering voor om een stand alone computer toe te staan tijdens de besloten vergadering waar gestemd wordt over de nieuwe burgemeester. Dat is een computer die niet is aangesloten op een netwerk waardoor lekken niet mogelijk is.

Half februari gaat naar verwachting de procedure naar de nieuwe burgemeester daadwerkelijk van start.