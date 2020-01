Inbraak in Leo’s Koffiehuis: “Ze zijn de fooienpot vergeten”

In de nacht van woensdag op donderdag is er ingebroken bij Leo’s Koffiehuis in Laak, dat zegt eigenaar Leo Dommanschet in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM: “Ik heb vannacht visite gehad. Ik hoef vanavond niet bang te zijn dat ik beroofd wordt, want dat hebben ze vannacht al gedaan.”

Bij aankomst bij zijn zaak in Laak trof Leo onder meer openstaande koelkasten en openstaande gokkasten aan. “Mijn keukenraam stond open, mijn stalen rolluiken lag uit zijn voegen. Eén prak ellende zeg maar.” Er zou vooral geld zijn buitgemaakt. “Er is wisselgeld weg, er is kasgeld weg, Er is gokkastengeld weg.” Toch blijft Leo enigszins laconiek over de inbraak, de fooienpot staat er nog: “Mochten ze vannacht nog niks te doen hebben dan kunnen ze nog dat tientje weghalen.”

Toch baalt Leo ook van het voorval: “Wat kun je aan doen?”, verzucht hij. Het vernielde rolluik wordt donderdag gerepareerd, ook wordt er dan een alarm geïnstalleerd: “Extra veiligheid weer. Wat moet je nog doen om je spullen te beschermen? Het is te triest voor woorden.”

