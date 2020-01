Metershoog logo Invictus Games onthuld

Het aftellen kan beginnen: over precies honderd dagen gaan de Invictus Games van start in Den Haag. Daarom werd donderdag het logo van het internationale sportevenement onthuld in het Haagse stadhuis. Aan burgemeester Johan Remkes en Chef de Mission van het Nederlandse team Stefan Nommensen de eer om het metershoge doek met daarop het logo om te draaien, zodat iedereen die het stadhuis binnenwandelt het nu kan zien.

In mei worden in het Haagse Zuiderpark de Invictus Games afgetrapt. Het sportevenement wordt speciaal georganiseerd voor militairen en veteranen die tijdens hun missie fysiek of mentaal gewond zijn geraakt. Voor de spelen komen vijfhonderd militairen van over de hele wereld, samen met hun vrienden en familie, naar Den Haag.

Burgemeester Remkes is trots dat Den Haag de sporters mag ontvangen. “Het is fantastisch dat wij gastheer mogen zijn van dit prachtige evenement. Het past ook typisch bij het karakter van Den Haag als stad van vrede en recht. Wat natuurlijk ook een band geeft met internationale oorlogssituaties, waar nog heel veel onrecht aan de orde is.”

