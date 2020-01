Nieuwe eigenaar MegaStores wil winkels behouden en woningen realiseren

MegaStores heeft een nieuwe eigenaar. Het winkelcentrum in Laak is overgenomen door ontwikkelcombinatie COD en Amvest. Naast retail willen de nieuwe eigenaren ook koop- en huurwoningen realiseren. Voor hoeveel MegaStores is overgenomen worden geen uitspraken gedaan.

Of de woningen boven, tussen of onder het winkelcentrum komen is nog niet bekend. De plannen, met onder andere antwoorden op de vragen hoe, wat en waar, moeten nog gemaakt worden. Het winkelcentrum vlakbij het station Den Haag HS omvat 80.000 vierkante meter en heeft 1.800 parkeerplaatsen. Een aantal jaar geleden werd MegaStores voor 66 miljoen euro verkocht door ING aan Meijer Realty Partners. In 2017 werd bekend dat het centrum voor 40 miljoen euro op de schop ging. Ook vorig jaar was er een verbouwing om de MegaStores op te knappen.