Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer in gesprek met Koningin Máxima

Koningin Máxima en minister Ingrid van Engelshoven voerden op 29 januari een gesprek over onderwijs op Paleis Noordeinde met wethouders van de grote steden. Onze wethouder van onderwijs Hilbert Bredemeijer was namens Den Haag ook aanwezig. Specifiek ging het over structureel muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool.

In Den Haag zijn hele mooie projecten voor het primair onderwijs van organisaties zoals het Residentie Orkest, Muziektheater Briza, Musicon en Theater De Vaillant. Wethouder Hilbert Bredemeijer vindt dit heel belangrijk: “Den Haag doet veel op het gebied van muziekonderwijs, omdat we met elkaar echt geloven dat muziek verbindt, kansen creëert en kinderen stimuleert in hun creatieve ontwikkeling. Met Koningin Máxima en minister Ingrid van Engelshoven bespraken we welke rol cultuur- en muziekonderwijs daarin kan spelen.”

“In Den Haag willen we dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Dat begint met goed onderwijs. Natuurlijk hebben we het daarom ook gehad over het lerarentekort. In de grote steden manifesteert het tekort zich als eerste en in zijn meest heftige vorm, daar maken wij ons grote zorgen over. Tegelijkertijd is muziekeducatie, en investeren in de creatieve ontwikkeling van kinderen, ook een super belangrijk onderwerp. Het was daarom mooi en nuttig om ook die ervaringen met elkaar te delen, juist omdat we nu met zo veel wethouders, de minister én de koningin bij elkaar waren”, aldus wethouder Bredemeijer.

In gesprek met Koningin Máxima

De wethouder is pas aangesteld en nu al uitgenodigd door de Koningin. Wethouder Bredemeijer vertelt hoe het was op Paleis Noordeinde: “Heel leuk en ook wel een beetje bijzonder natuurlijk. Ik vond het met name mooi te zien hoe Koningin Máxima zich als erevoorzitter van ‘Méér Muziek in de Klas’ inzet voor de kwaliteit van het onderwijs”. De onderwijswethouder zegt dat de gemeente Den Haag blijft investeren in cultuuronderwijs voor zowel primair als voortgezet onderwijs: “We gaan zeker bekijken of en hoe “Méér Muziek in de Klas” van Koningin Máxima een aanvulling kan zijn op het Haagse aanbod voor cultuuronderwijs”.

Foto: Koningin Máxima en minister Ingrid van Engelshoven met onderwijswethouders van negen grote steden (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Arnhem. Maastricht, Enschede, Groningen)