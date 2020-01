Stakende leraren donderdag op Lange Voorhout

De stakende leraren zijn donderdag verzameld op het Lange Voorhout, de vakbond Leraren in Actie organiseert daar een stakingsbijeenkomst. Leraren uit het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs staken donderdag en vrijdag. Eind 2019 werd duidelijk dat er voor docenten een loonsverhoging mogelijk was, al was dat volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) geen oplossing om het lerarentekort structureel op te lossen. De Aob liet direct weten dat de staking door zou gaan.

Op de stakingslocatie wordt door Kamerleden van D66 en SP gedebatteerd over het onderwijs, daarna volgen enkele toespraken. Rond 13.00 uur is gepland om in een mars te lopen naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Rijnstraat. De verwachting is dat die tocht twee uur tijd in beslag neemt.

De Haagse groep 5-leerkracht Lisa Zwinkels zei woensdag tegen Den Haag FM bewust het werk twee dagen neer te leggen: “Er moeten genoeg leerkrachten zijn voor ieder kind, daar moet echt geld voor worden vrijgemaakt. Daarvoor staken wij weer.”

Foto: Lerarenstaking Lange Voorhout 2019, ter illustratie