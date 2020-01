Twee tips over dood Bilal Aydin

De politie heeft twee tips binnengekregen na de uitzending van Opsporing Verzocht over Bilal Aydin. Dat meldt de politie donderdagmorgen. Verder laat de politie weten dat het onderzoek naar de dodelijke steekpartij nog in volle gang is.

Op zaterdagavond 21 december tussen 18.30 uur en 19.15 uur werd de 20-jarige Bilal Aydin doodgestoken op de Goudriaankade. Er zijn meerdere personen aangehouden waarvan er nu nog twee vast zitten. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en het onderzoeksteam wil nog graag getuigen spreken. Uit onderzoek is gebleken dat er meerdere personen die betrokken waren bij dit incident de wijk het Schipperskwartier is in gevlucht.

In Opsporing Verzocht is een getuigenoproep gedaan.