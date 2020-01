Haagse lerarencampagne: ‘De eerste vrouwelijke premier krijgt les in de Schilderswijk’

Weer grote spandoeken op komst bij 115-jarig jubileum ADO Den Haag

Iedereen die wel eens bij ADO Den Haag komt kent ze wel. De gigantisch grote spandoeken, vaak getoond vanaf de Aad Mansveld tribune. In aanloop naar het 115-jarig bestaan van de club aanstaande zaterdag is kunstenaar Patrick ‘Artdrenaline’ weer bezig met iets nieuws.

“Ik mag nog niet te veel verklappen, maar het heeft te maken met de geschiedenis van de club”, zegt Patrick die boven de fanshop hard werkt aan het afronden van twee spandoeken. Het is de bedoeling dat die voor de wedstrijd tegen Vitesse worden getoond. “Dit is mijn passie, ik doe dit voor de club, voor de supporters en omdat we de beste zijn van Nederland”, aldus Patrick.

Internationale aandacht

Patrick is samen met collega kunstenaar Marcel al bijna twintig jaar bezig met de spandoeken. Eerder deze maand trok het spandoek voor de nieuwe trainer de internationale aandacht van onder meer de sportredactie van de BBC. Voorlopig zijn ze nog niet van plan om te stoppen. “Ik heb nog genoeg plannen”, zegt Patrick.