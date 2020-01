Den Haag genoemd als pareltje in internationale media

Zoektocht naar nieuwe Nachtburgemeester van start

De zoektocht naar de nieuwe Nachtburgemeester is van start gegaan. Na twee jaar draagt de Haagse Nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburch zijn ambtsketting over aan een opvolger. Hagenaars die denken dat ze wel Nachtburgemeester kunnen worden, kunnen zich nu opgeven.

In 2018 gaf René Bom het stokje door aan Sjoerd van Schuylenburch. Hij heeft in de afgelopen twee jaar gewerkt aan het Nachtburgemeesterschap Nieuwe Stijl. Daarbij hoort bijvoorbeeld de oprichting van een Club van de Haagse Nacht bij. Naast deze club is er een Nachtraad waarin verschillende actieve leden van de Club van de Haagse Nacht plaatsnemen voor nauwer contact.

Vanaf nu kunnen sollicitaties voor de ‘functie’ Haagse Nachtburgemeester 2020 – 2022 verstuurd worden naar vacature@nachtburgemeesterdenhaag.nl. De inschrijving staat open tot maandag 17 februari 12:00 uur. Op 19 februari stelt de Nachtraad uit de inschrijvingen twee geschikte kandidaten verkiesbaar, is het aan het Haagse publiek om (online) haar stem uit te brengen. De twee kandidaten kunnen in die tijd zelf op eigen wijze campagne voeren.

Op vrijdag 14 maart wordt tijdens een verkiezingsnacht in PAARD de winnaar bekend gemaakt. Tijdens deze nacht zijn er o.a optredens, dj’s, voordrachten, speeches en confetti.

Foto: Wouter Vellekoop.