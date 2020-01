ADO Den Haag leent aanvaller Omar Bogle

ADO Den Haag heeft de selectie op de laatste dag van de transferwindow voorzien van een nieuwe aanvaller. Omar Bogle (26) maakt per direct de overstap van Cardiff City naar het Cars Jeans Stadion. De spits wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de oud-club van Lex Immers. Dat meldt de club op de website.

Bogle droeg als jeugdspeler het tenue van drie profclubs: West Bromwich Albion, Birmingham City en Celtic. Zijn carrière begon echter in de lagere divisies van Engeland, bij Hinckley United, Solihull Moors en Grimsby Town. Mede door de doelpuntenproductie van Bogle promoveerde Grimsby in 2016 naar de League Two. Op zijn beurt wist de spits dankzij 19 goals in 27 League Two-duels in januari 2017 een promotie naar Wigan Athletic af te dwingen. Na zijn eerste half jaar in de Championship met deze club verkaste Bogle naar Cardiff City, waar hij nu tweeënhalf jaar onder contract staat.