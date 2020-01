Eis: 2 jaar cel voor uitgaansgeweld

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar cel tegen drie mannen die op Eerste Kerstdag 2017 een toen 19-jarige Hagenaar neergeslagen en geschopt zouden hebben. Ook toen hij bewegingloos op de grond lag, ging het schoppen door een groepje mannen nog door. Zonder duidelijke aanleiding. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 24 maanden cel tegen drie verdachten. Tegen een vierde is er volgens het OM onvoldoende bewijs.

De mannen kwamen uit een club in de Haagse binnenstad, op straat ontstond ruzie. Waarom precies is niet duidelijk. Maar meerdere getuigen zien dat het slachtoffer een klap krijgt van een van de verdachten, een 23-jarige Hagenaar. Daarna springen meteen zijn vrienden bij. Het slachtoffer komt op de grond terecht en ligt daar zonder te bewegen op zijn rug. Meerdere getuigen zien hoe de groep blijft intrappen op zijn lichaam en hoofd, ook zijn broer en een vriend. Die springen ertussen, raken zelf ook verwikkeld in een gevecht, en kunnen de politie uiteindelijk aanwijzen wie erbij waren.

De verdachten geven in hun verklaring aan dat ze zich niets meer kunnen herinneren. De eerste klap zou door het slachtoffer zijn gegeven, daarna is teruggeslagen, maar wat er verder is gebeurd weten ze vanwege de drank niet meer. Opvallend is wel dat sommigen direct bij hun aanhouding wél hebben verklaard dat ze hebben geslagen. Het slachtoffer liep een schedelbreuk op, kreeg bloed in de hersenen, heeft inmiddels een lang revalidatietraject achter de rug en is nu – twee jaar later – nog altijd niet de oude.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.