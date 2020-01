Haagse activiteiten houden kinderen creatief en sportief bezig tijdens lerarenstaking

Door de lerarenstaking van donderdag en vrijdag hadden veel kinderen in Den Haag geen les, en speciaal voor hun waren door de hele stad activiteiten geregeld. Zo vlogen scholieren onder meer skatend door de lucht bij Skatepark Sweatshop, en timmerden anderen aan hun handvaardigheid bij het Haags Kinderatelier.

Bij Skatepark Sweatshop werd een skatekamp georganiseerd, wat geen onbekend concept is. “We doen dit eigenlijk altijd wel in bijvoorbeeld vakanties, maar door de lerarenstaking kwamen ouders naar ons toe met de vraag om iets leuks voor hun kinderen te organiseren,” zegt Offer van Kesteren van Sweatshop. “Toen hebben we speciaal voor de onderwijsstaking een skatekamp georganiseerd, waarbij ze onder meer graffiti spuiten en lekker de baan op gaan.”

Ook bij het Haags Kinderatelier op de Van Speijkstraat werden de handen uit de mouwen gestoken. Daar timmerden jongere kinderen aan hun handarbeid. “We hebben hier vandaag een soort standbeeld gemaakt, en daarnaast ook nog een vogel”, zegt een deelnemer. “Het leukste hieraan vind ik gewoon dat ik lekker met mijn handen bezig kan zijn.”