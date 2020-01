Haagse expat: “Engeland was ergens in mijn hoofd een plek waar je altijd naar terug kon”

Het is vrijdag de laatste dag dat het Verenigd Koninkrijk onderdeel is van de Europese Unie, om middernacht verlaten de Britten de Unie. “Dat vandaag Brexit is, dat kan me niet schelen”, zegt David Brenner in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje. David is een expat, wonend in Den Haag en hij geeft les aan de Hoge Hotelschool, zijn Britse roots komen van zijn vaders kant. “Ik heb jarenlang een Brits paspoort gebruikt.”

Na het referendum waarbij werd besloten tot een vertrek uit de Europese Unie, 3,5 jaar geleden, heeft David al een ander paspoort aangevraagd: “Zodra het referendum doorging heb ik een ander paspoort gekregen, via mijn moeder.” Hij ziet dat ook gebeuren bij andere expats: “Ze zijn of Brits-Nederlands of Brits-Iers. Ze zijn overgestapt naar een ander Europees paspoort.”

Hoewel de Brexit officieel op 31 januari 2020 in gaat wordt er nog wel onderhandeld over wat de toekomstige relatie tussen het land en de Unie zal zijn. Dat brengt onzekerheden mee, onder meer voor de Britse studenten die David op school ziet: “We hebben Engelse studenten. Die kunnen nu hetzelfde doen als Nederlandse studenten, al kan het wel zijn dat ze straks internationale fees moeten betalen.”

Onzekerheid

De onzekerheid hangt toch ook voor David zelf in de lucht, zo zegt de docent: “Engeland was ergens in mijn hoofd een keuze. Een optie. Een plek waar je altijd naar terug kon. En dat is het verschil nu; in de transitieperiode verandert er niets, maar het is nog niet duidelijk wat er na de onderhandelingen gebeurt.” Hij doelt met de uitspraak onder meer op onduidelijkheid over pensioenopbouw en regelgeving rondom eventueel familiebezoek op het eiland. “Er zijn dingen die in de toekomst kunnen gebeuren waarvan je niet weet hoe het in de toekomst werkt.”

“Het land heeft voor ons de deur dicht gedaan”, zegt David over het Verenigd Koninkrijk. Vrijdagochtend trof hij wel een positieve brief van de Nederlandse regering, zij zegt de expats te gaan informeren over ontwikkelingen: “We gaan jullie helpen, we gaan zien wat we voor jullie kunnen doen”, vertelt David over de brief. Van de Britse regering heeft hij nog niks gehoord: “We zitten in het donker zonder dat we iets weten.”

Afbeelding: Tumisu via Pixabay

Luister hier naar het gesprek met David Brenner op Den Haag FM.