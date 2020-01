Vier gewonden bij brand in portiekflat Schalk Burgerstraat

Let op: Utrechtsebaan dit weekend dicht

Automobilisten opgelet. De Utrechtsebaan is dit weekend dicht. De gemeente gaat de overkapping over de A12 tussen het Haagse Bos en de Koekamp verbreden. Om die werkzaamheden mogelijk te maken zal het laatste stuk van de Utrechtsebaan in februari en maart elk weekend dichtgaan. Verkeer uit Amsterdam en Rotterdam zal worden omgeleid en moet rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd.

De werkzaamheden beginnen vrijdagavond 31 januari. Om de werkzaamheden mogelijk te maken zal het laatste stuk van de A12 acht weekenden op rij worden afgesloten. Elke vrijdagavond gaat de Utrechtsebaan om 22.00 uur dicht, waarna de weg maandagochtend om 5.00 uur weer wordt vrijgegeven.