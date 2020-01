Haagse expat: “Engeland was ergens in mijn hoofd een plek waar je altijd naar terug kon”

Politie zoekt getuigen van grote vechtpartij bij Danzig

Bij uitgaansgelegenheid Danzig in het centrum van Den Haag zijn in de nacht van donderdag en vrijdag meerdere vechtpartijen uitgebroken. Grote groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. Beelden van de vechtpartij gaan vrijdag rond op social media. De politie heeft een jongen aangehouden voor belediging, maar is nog op zoek naar slachtoffers en getuigen van de vechtpartij.

De vechtpartij op de Lange Houtstraat begon vrijdagmorgen rond 3.30 uur. Tientallen jongeren stonden buiten bij Danzig toen er meerdere vechtpartijen begonnen. Op de beelden is te zien dat meerdere personen rake klappen uitdeelden en dat één persoon meerdere keren tegen zijn hoofd werd geschopt nadat hij naar de grond was gewerkt.

De politie probeerde de voornamelijk dronken jongeren te kalmeren, maar na enige tijd begonnen de jongeren met glazen en flessen naar de politie te gooien. Uiteindelijk slaagde de politie er in om de jongeren uit elkaar te drijven. Een 19-jarige Hagenaar werd hierbij aangehouden voor belediging.