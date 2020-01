Spuigasten over begroting, woningbouw en Binckhorst

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de begroting, woningbouw en de Binckhorst.

Den Haag heeft ‘ongelooflijk veel last’ van scheve financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Alleen al omdat het Rijk minder geld uitgeeft dan gepland en omdat de zorgtaken naar gemeenten zijn gegaan, moet de stad Den Haag een gat van zeventig miljoen euro zelf opvangen. Wat betekent deze begroting voor wethouder Martijn Balster (PvdA), die verantwoordelijk is voor de grootste uitdaging van de stad: het bouwen van voldoende woningen?

Wordt de Binckhorst een ‘spookwijk’? De herontwikkeling van het Haagse bedrijventerrein, pilot onder de Omgevingswet, ligt vanwege een gebrek aan voorzieningen onder vuur. Maar ligt het aan de Omgevingswet? Volgende week spreekt de gemeenteraad over het omgevingsplan voor de Binckhorst. Wat wordt de inzet van de raadsleden Daniël Scheper van D66 en Peter Bos van de Haagse Stadspartij?

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui.