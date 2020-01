Theaterfestival MACHT dit weekend in Theater De Vaillant

In theater De Vaillant is dit weekend het theaterfestival MACHT te vinden. “Dat komt omdat we dit jaar 75 bevrijding vieren. Een afgeleide van vrijheid is macht, want hoe kom je aan vrijheid? Door de macht weer over te nemen”, zegt Kim Kortekaas van het Haags Theaterhuis in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de keuze voor het thema. “Macht speelt in elke laag van de bevolking een rol. We zijn in maatschappelijke zin het thema aan het uitdiepen geweest.”

Het thema ‘macht’ komt dit weekend op verschillende manieren aan bod. “Je hebt bijvoorbeeld de macht der verbeelding. Er is een illusionist die laat zien wat hij kan doen met je verbeelding door de de macht daarover te grijpen”, vertelt Kim. Ook de macht der verzoening heeft een plekje in het festival. “Door mensen weer met elkaar te laten praten.”

Tijdens het festival op zaterdag en zondag wordt een tocht door het theater gemaakt waar je als bezoeker langsloopt. “We hebben het hele theater benut door overal programma-onderdelen neergezet. Je loopt, met een groep, van onderdeel naar onderdeel.”

Verder is het voor publiek mogelijk om mee te doen aan een open podium, een spreekbeurt te doen of deel te nemen aan de workshop debatteren. Daarnaast geven ook experts hun visie op het thema ‘macht’.

Foto: Kim Kortekaas

Luister hier naar het gesprek met Kim Kortekaas op Den Haag FM.