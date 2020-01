Twee Haagse vrouwelijke deskundigen in de race voor Vrouw in de Media Award

Twee Haagse vrouwen zijn genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2019. Charlotte Meindersma en Renske van der Veer zijn allebei genomineerd in de categorie regionale media-award Zuid-Holland. Charlotte is juriste en Renske is terrorisme deskundige.

De Haagse juriste Charlotte Meindersma is gespecialiseerd in auteursrecht en is al eens bestempeld als dé social media jurist van Nederland. Volgens de cijfers worden er nog steeds meer mannen dan vrouwen als deskundigen uitgenodigd vertelt Charlotte. De verkiezing ziet ze als iets positiefs: “Ik zie deze award niet alleen als een oproep aan media om meer vrouwelijke deskundigen uit te nodigen, maar ook als een oproep aan alle vrouwen om de media op te zoeken om hun expertise te delen”. De Haagse juriste was al eens te zien bij het NOS Journaal, het programma Radar, in verschillende bladen en dagbladen en te horen op meerdere radiostations.

Renske van der Veer is directeur van het International Center for Counter Terrorisme en laat ook van zich horen: “Wij houden ons bezig met het bestrijden van terrorisme en extremisme en doen daar onderzoek naar, geven trainingen en voorlichting. En dat doen we dan ook in de media. Dus we hopen bij te dragen aan het debat”. Het meeste wordt de Haagse terrorisme deskundige gebeld als er een aanslag is gepleegd in de wereld of als er een aanslag is voorkomen: “Afgelopen jaar werd ik van over de hele wereld gebeld toen met die schietpartij in Utrecht. Ze willen altijd weten wat er is gebeurd of wat er had kunnen gebeuren. Ik geef veel uitleg zowel aan Nederlandse als internationale media”.

Stemmen op een Haagse deskundige

Stemmen kan tot eind januari via de website van Vrouw in de Media Award. Renske van der Veer en Charlotte Meindersma nemen het tegen elkaar en 8 anderen op in de categorie Zuid Holland.

Luister hier naar het interview met Charlotte Meindersma.



Luister hier naar het interview met Renske van der Veer.