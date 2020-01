Tweede locatie voor vrouwencentrum Yasmin in Escamp

Vier gewonden bij brand in portiekflat Schalk Burgerstraat

Op vrijdag 31 januari wordt een tweede locatie van vrouwencentrum Yasmin geopend aan de Leyweg vlakbij het stadsdeelkantoor. Net zoals op de Brouwersgracht wil Yasmin op de nieuwe locatie vrouwen een laagdrempelige omgeving bieden om hun talenten te ontwikkelen.

Volgens Yasmin directeur Nermin Altintas is het voor veel vrouwen niet mogelijk om naar hun locatie aan de Brouwersgracht te komen: “In stadsdeel Escamp leven veel vrouwen op of onder de armoedegrens. Vanwege de afstand naar het centrum kan deze groep vrouwen niet deelnemen aan trainingen en activiteiten bij ons aan de Brouwersgracht”.

Het Haagse vrouwencentrum is bedoeld voor vrouwen die hun talenten willen ontwikkelen en zich actief willen inzetten voor de samenleving. Nermin Altintas vertelt dat Yasmin vrouwen economisch zelfstandig wil maken en begeleidt naar werk of een opleiding: “Vrouwen kunnen hier in een veilige omgeving trainingen volgen, ervaringen uitwisselen en elkaar versterken “.

Talentontwikkeling voor nog meer Haagse vrouwen

Een tweede locatie in stadsdeel Escamp is mede mogelijk door een bijdrage van € 18.000,- van het Oranje Fonds. De directeur van Yasmin is heel blij dat er een tweede locatie bij komt: “Zo zijn onze activiteiten voor nog meer Haagse vrouwen bereikbaar geworden”.

Luister hier naar het interview met Yasmin directeur Nermin Altinas in het programma Haagse Ochtend Radio.



Team Yasmin Leyweg heet alle vrouwen uit Escamp van harte welkom aan de Leyweg

Foto: Suzanne van de Kerk