Veroordeelde verstopt zich in onderbroek op dak

De politie heeft maandag 20 januari een 23-jarige Hagenaar aangehouden die in onderbroek zich op het dak had verstopt. De politie was een actie gestart om veroordeelden aan te houden. Toen agenten binnenvielen leek het erop dat de Hagenaar niet aanwezig was in de woning, maar een beslapen bed verraadde zijn aanwezigheid.

De man werd na wat speurwerk in zijn onderbroek aangetroffen bovenop het dak van het gebouw, verstopt achter een schoorsteen. De man zit een gevangenisstraf van 30 dagen uit. Woensdag werd een 28-jarige Hagenaar aangehouden. De man was door de Rechtbank veroordeeld tot 360 dagen gevangenisstraf voor een poging tot mensenhandel. Diezelfde dag is ook een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij was veroordeeld voor diefstal met geweld in vereniging. De man zit een gevangenisstraf van 72 dagen uit.