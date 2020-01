Vier gewonden bij brand in portiekflat Schalk Burgerstraat

Bij een brand in een portiekflat in de Schalk Burgerstraat zijn vier bewoners gewond geraakt. Zij hebben zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De brandweer ontruimde ook twaalf omliggende woningen. De bewoners van die ontruimde woningen mochten in de loop van de nacht weer naar huis.

De brand ontstond donderdag kort voor middernacht op de eerste verdieping van de flat in de wijk Transvaal. Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren de drie bewoners op het moment dat de brandweer aankwam zelf al op weg om de portiek te verlaten.

De twaalf woningen moesten nadat de brand geblust was eerst geventileerd worden. De bewoners zaten ondertussen in een nabijgelegen café. Daar had een van de geëvacueerde personen veel last van de ingeademde rook. Voor die persoon werd alsnog een ambulance gebeld. De woning waar de brand is uitgebroken is volgens de brandweer zwaar beschadigd en het gezin zal voorlopig hun huis niet kunnen gebruiken.