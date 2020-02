ADO Den Haag door de ogen van supporters John Medley en Leo Dommanschet

Op de dag dat ADO Den Haag haar 115-jarig bestaan viert mag de club zaterdag in eigen huis aantreden tegen Vitesse. ADO-fans John Medley en Leo Dommanschet houden, ondanks een tot nog toe weinig succesvol seizoen, hoop op een overwinning op de verjaardag van de club. “Als we de drie punten maar binnenhalen”, zegt volkszanger John Medley in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje over de wedstrijd van zaterdag. De Laakse koffiehuisuitbater Leo Dommanschet gokt op een 2-1 overwinning voor zijn club, John verwacht een 3-1 overwinning. Bij de uitwedstrijd in Arnhem wist ADO in oktober nog met 0-2 te winnen.

ADO heeft een lastig seizoen achter de rug, momenteel staat ze in de onderste regionen van de Eredivisie. Het doet John pijn om te zien dat het niet goed gaat met zijn club: “Het gaat natuurlijk niet goed. Dat ziet iedereen. Het is niet leuk, Den Haag hoort gewoon in de top 5 mee te draaien.” Leo sluit daarbij aan: “Het is jammer dat we in deze situatie verkeren op zo’n feestelijk moment. Je zit met een chagrijnig gevoel naar je cluppie te kijken, je hebt niks te juichen. Zelfs de samenvatting kijken is niet leuk.” Leo vervolgt: “Het komt ook de sfeer in het koffiehuis niet ten goede als je met 4-0 kansloos afgaat. Na de wedstrijd is iedereen met een lang gezicht de deur uit.”

In september 2019 sprak directeur Mohammed Hamdi grootse ambities uit voor de club, zoals structureel in het linkerrijtje van de Eredivisie staan. Ook kwam er in de winterstop, na het vertrek van Fons Groenendijk, een nieuwe trainer in de persoon van Alan Pardew en er kwamen veel nieuwe spelers. “Je moet van tevoren kijken op teletekst voor de opstelling. Als je die vreemde gezichten ziet, dan komen niet gelijk de namen erbij naar boven”, zegt Leo over de verversingen binnen het eerste team van zijn club.

“Als we maar leuk voetbal gaan zien”

“Maar waar is de ADO-jeugd? Die zie je ook niet terugkomen. Zo’n Bakker, Immers en Beugelsdijk moet je hebben. Die spelen met hun hart, hun groen-gele hart”, zo zegt John over de verversing binnen het team. “We missen gewoon kwaliteit. Het maakt mij niet zo heel veel uit waar ze vandaan komen, als we maar leuk voetbal gaan zien. Een aantal Haagse spelers, aangevuld met wat talenten uit het buitenland, daar heb ik niks op tegen”, zo stelt Leo.

Beide mannen houden hoe dan ook vertrouwen in hun ADO. “We houden vertrouwen in onze club”, zegt Leo: “Eens een groen-geel hart, altijd een groen-geel hart, des te meer zeer doet het nu juist.” John Medley sluit zich aan bij het steunen van de club: “Schreeuw ze naar die drie punten!”

