Beeld en Geluid Den Haag in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond 2 februari in het programma Mediamix aandacht voor Beeld en Geluid Den Haag. Op hun website geven ze aan dat ze een mediamuseum met omvangrijke (digitale) collecties zijn. Wat dit precies inhoudt hoor je zondagavond in Mediamix.

Het voormalige Postmuseum en later museum COMM is sinds eind vorig jaar een dependance geworden van Beeld en Geluid Hilversum. Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat heeft als bijnaam: ‘Mediamuseum’. Reden voor Mediamix om er dieper in te duiken! Waarom heeft Beeld en Geluid een vestiging in Den Haag geopend. Wat zijn de plannen van dit mediamuseum? Kun je er nog heen als bezoeker? Wat voor evenementen en meetings worden er georganiseerd? We gaan daarover in gesprek met Pelle Matla. Pelle is hoofd programmering bij Beeld en Geluid Den Haag.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.