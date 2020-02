Gewonde bij steekpartij in woning Jacob Jordaensstraat

Bij een steekpartij in een huis aan de Jacob Jordaensstraat in Den Haag is iemand gewond geraakt. Dat laat de politie aan Omroep West weten. Er zijn twee mensen aangehouden, onder wie het slachtoffer zelf.

De steekpartij in de Haagse Schilderswijk was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er wordt verder onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is.