Haagse jongen op straat beroofd in Zeeland

Een 17-jarige jongen uit Den Haag is in de nacht van vrijdag naar zaterdag aan de Loskade in het Zeeuwse Middelburg bedreigd, beroofd en mishandeld. Hij moest aan twee mannen zijn kostbaarheden afgeven.

Het slachtoffer liep in de richting van de stad toen hij door twee mannen werd benaderd. Een van hen bedreigde de man met een vuurwapen. Ze liepen met het slachtoffer mee en onderweg werd hij beroofd en mishandeld. Vervolgens rende het slachtoffer op de Kanaalweg weg. Hij waarschuwde bij een nabijgelegen hotel de politie. De twee straatrovers werden ondanks de inzet van meerdere politie-eenheden niet meer aangetroffen. De recherche is een onderzoek gestart naar de zaak.