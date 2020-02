Kunstlicht over Jiri Kylian bij NDT en Club Lourdes aan Zee

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan onder meer Club Lourdes en de terugkeer van Jiri Kylian op het programma van Nederlands Dans Theater.

Club Lourdes werpt zich nadrukkelijk op als erfgenaam én restaurator van het bruisende uitgaanscentrum dat Scheveningen in de vorige eeuw is geweest. Vanaf zondag 9 februari dient de Lourdeskerk daarom wederom als pop-up theater voor comedy, circus en muziek. In het programmaonderdeel ‘Een Avond aan Zee (maar dan ’s middags)’ gaan respectievelijk Paul van Vliet en Sjaak Bral in gesprek over ‘vroegah’ met de Haagse cabaretier Thom Ferwerda. Thom maakte eerder een tv-documentaire over de teloorgang van het uitgaansleven op Scheveningen. Kunstlicht spreekt met hem.

Na zijn besluit, in 2014, dat zijn repertoire niet meer door Nederlands Dans Theater gedanst mocht worden, heeft Jiri Kylian later gezegd: ‘NDT kan altijd vragen om mijn werk opnieuw op te voeren, al zal ik dan vragen: ‘Waarom?’. Het vieren van zestig jaar NDT zonder Kyliáns werk te dansen is simpelweg onmogelijk. ‘Sometimes, I wonder’ is daarom een avond volledig opgedragen aan één van de meest diepzinnige, toonaangevende kunstenaars uit NDT’s geschiedenis. Jerome Meyer, ex NDT-danser en tegenwoordig artistiek leider en choreograaf van het Haagse dansinitiatief Meyer-Chaffaud, beschouwt Kylián als zijn grote leermeester. Kunstlicht gaat met hem in gesprek.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit Kunstlicht af met actuele agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Nederlands Dans Theater: Still uit ‘Bella Figura’ van Jiri Kylian.