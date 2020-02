Verjaardagsfeestje ADO Den Haag eindigt 0-0

ADO Den Haag heeft verzuimd om op haar 115de verjaardag te winnen van Vitesse. In de wedstrijd die in 0-0 eindigde, was ADO vooral de tweede helft de betere ploeg. Spits Tomas Necid miste enkele grote mogelijkheden voor de ploeg van Alan Pardew, waaronder een strafschop en een grote kans voor een bijna leeg doel. Door het gelijkspel blijft ADO zeventiende in de eredivisie. Nummer zestien PEC Zwolle heeft een punt meer, maar een wedstrijd minder gespeeld.

De hele dag stond in het teken van 115 jaar ADO Den Haag. Zo waren er festiviteiten in en om het stadion en waren er vlak voor de aftrap een paar schitterende spandoeken van de supporters te zien. Ook speelde de Haagse club in speciale tenues. Een replica waarin ADO in 1986 ongeslagen kampioen van de eerste divisie werd.