Wethouder Balster: “Verhuurderheffing zo snel mogelijk afschaffen”

Den Haag heeft veel last van de verhuurderheffing en daarom moet de maatregel zo snel mogelijk worden afgeschaft. Daarvoor pleitte de Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA) zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Woningcorporaties zitten krapper bij kas nu ze proberen de huurprijzen betaalbaar te houden en de belastingdruk – onder andere door de verhuurderheffing – toeneemt. De financiële positie van de Haagse corporaties was al zwak en is ontstaan tijdens de economische crisis. Daar kwam de verhuurderheffing bovenop, die in 2014 is ingevoerd. De verhuurderheffing is een belasting op sociale woningverhuur, die geheven wordt sinds 2013. De heffing was oorspronkelijk ontworpen als tijdelijke belasting voor alle vastgoedbezitters om de schatkist opnieuw te vullen na de redding van enkele banken, maar is sindsdien een permanente belasting geworden die alleen voor sociale verhuur geldt.

Balster wil dat de verhuurderheffing “zo snel mogelijk van tafel gaat”, omdat Den Haag er “ontzettend veel last” van heeft. “De financieringscapaciteit van Haagse regio is het laagste van heel Nederland, dat heeft onder andere te maken met verhuurderheffing”, zei hij.

Volgens de PvdA-wethouder kan het geld dat corporaties nu kwijt zijn aan de heffing, beter worden besteed. “De heffing is ooit bedacht als crisismaatregel, maar dat geld moet nu ingezet worden om betaalbare woningen te kunnen bouwen. We hebben in Den Haag dan ook nog eens te maken met Vestia die in financieel zeer zwaar weer zit. Daar zou echt verlichting moeten komen – om niet alleen betaalbaar te bouwen en die projecten in Zuidwest van de grond te krijgen – maar ook om de verduurzamingsopgaven of de herstructureringsprojecten (sloop-nieuwbouw of renovatie) te kunnen doen. Want sommige woningen zijn echt in slechte staat en er moet dringend wat gebeuren.”