Lil Nas X en Dyzack in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Lil Nas X en Dyzack (foto).

Dyzack (de Haagse Erik Hofland) maakte vanaf eind jaren ’90 furore. Een paar jaar terug liet hij dit pseudoniem en de popzalen achter zich en concentreerde zich op theatermuziek. Vorig jaar keerde hij terug – eerst nog onder de naam Jetkuboi, maar ondertussen weer als Dyzack – met een uitgebreider instrumentarium en de aankonding om elke maand een nieuwe song de wereld in te smijten. Vanavond hoor je bij ons de eerste. Wat je ook hoort is Lil Nas X, die vorig jaar een giga-hit scoorde met ‘Old town Road’, zijn nieuwste song is een collab met de oude grote Nas.

Meer nieuwe releases zijn er van Blossoms, Taylor Swift, Gorillaz, Paul de Munnik, Maan, Louis Tomlinson, Destroyer, Dua Lipa en Sevdaliza. De Cover van de Week komt van Paul de Munnik die een klassieker van Joni Mitchell hertaalde.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Foto: Félice Hofhuizen / Rise Agency