Lil Nas X en Dyzack in De Nieuwe Van Nierop

Man richt vanuit auto vuurwapen op andere weggebruiker

Meer in

De politie heeft zaterdag een 31-jarige man aangehouden die uit het raam van zijn auto een vuurwapen op een andere weggebruiker richtte. De verdachte werd aangehouden in zijn huis in Den Haag.

Het incident gebeurde zaterdagmiddag op de A29 bij Heinenoord. De verdachte zou met het wapen uit het autoraam op een medeweggebruiker gericht hebben.

Kort daarna is de man aangehouden in zijn huis in de Haagse wijk Wateringse Veld. Daarbij werd een wapen gevonden, dat verder wordt onderzocht.