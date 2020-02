Jacqueline had meer dan 70 hulpverleners: “Ik heb echt een vertrouwenspersoon in mijn leven gemist”

Met de petitie ‘Ieder kind een liefdevol thuis. Stop het wisselen van hulpverleners’ wil Het Vergeten Kind uit huis geplaatste kinderen helpen en een stem geven. De petitie wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge. De petitie kan nog getekend worden tot 13 februari. Ook in Den Haag is het een probleem dat kinderen te maken hebben met heel veel verschillende hulpverleners.

Den Haag FM spreekt in de Week van Het Vergeten Kind met Jacqueline, die lid is van The Unforgettables, de jongerenraad van Het Vergeten Kind. Door haar verhaal te delen, probeert ze het leven van kwetsbare kinderen in Nederland te verbeteren. Jacqueline is 23 en heeft geen makkelijke jeugd gehad. Haar vader leeft al sinds haar zevende niet meer en vanaf dat moment werd het thuis erg moeilijk. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat Jacqueline en haar zusje uit huis werden geplaatst. In totaal heeft Jacqueline ongeveer zeventig hulpverleners gehad.

Uit huis geplaatst

Jacqueline vertelt waarom ze uit huis werd geplaatst: “Na het overlijden van mijn vader was het voor mijn moeder erg zwaar, toch deed ze haar uiterste best om goed voor ons te zorgen. Financieel was onze situatie ingewikkeld geworden en mijn moeder stond er alleen voor, terwijl ze ook een zware tijd achter de rug had. Ze zocht hulp voor ons, zoals gesprekken met een psycholoog. Net op het moment dat we weer opkrabbelden als gezin, trok mijn psychologe aan de bel bij Jeugdzorg. Ze vond dat mijn moeder me een te volwassen rol gaf, die niet paste bij mijn leeftijd. Ook al waren mijn moeder en ik het hier niet mee eens, toch werd ik toen uit huis geplaatst. Mijn vertrouwen in volwassenen werd hierdoor beschadigd. Ik vertelde niemand meer iets.”

Steeds nieuwe hulpverleners

“Later kregen mijn moeder, zusje en ik toegepaste hulp en ging het stukken beter. Ik kon ook weer thuis gaan wonen. Wel heb ik erg veel hulpverleners gehad, in totaal wel zeventig”, vertelt Jacqueline aan Den Haag FM. Dat ze zoveel verschillende hulpverleners zag (van schoolmaatschappelijk werkers tot psychologen en van psychiaters tot gezinstherapeuten) vond Jacqueline heel moeilijk: “Door de uithuisplaatsing had ik al moeite om mensen te vertrouwen en als er dan een hulpverlener was die ik net begon te vertrouwen, moest diegene alweer weg. Dan kon ik helemaal opnieuw beginnen met een nieuwe hulpverlener. Als ik terugkijk op die tijd, heb ik door de jaren heen een vaste vertrouwenspersoon gemist in mijn leven.”

Oorzaken en oplossingen

“Er zijn heel veel verschillende soorten hulpverleners die allemaal ongeveer hetzelfde doen, maar dan net onder een ander naampje. Dat lijkt mij één van de oorzaken van de vele hulpverleners die ik heb gehad. De korte zorgindicaties die worden afgegeven zijn ook een grote oorzaak”, legt Jacqueline uit. “Wat er volgens mij moet veranderen, is dat instanties meer met elkaar samen moeten gaan werken, zodat je niet overal opnieuw je verhaal hoeft te doen. Dat is alleen maar pijnlijk en niet goed voor het vertrouwen dat je hebt in mensen. Maar het belangrijkste vind ik langere indicaties. Als je elke 22 weken een nieuwe hulpverlener krijgt, zit je inderdaad zo aan de 70 hulpverleners. Dat gun je geen enkel kind.”

The Unforgettables

Jacqueline is lid van The Unforgettables, de jongerenraad van Het Vergeten Kind: “Ik vind het heel belangrijk om bij The Unforgettables een stem te zijn voor kinderen die nog niet voor zichzelf kunnen opkomen. The Unforgettables voelen voor mij als een tweede familie. Het is de plek waar ik mijn masker even kan laten zakken en waar het even oké is om niet oké te zijn”. Tijdens de Week van het Vergeten Kind gaan The Unforgettables als ervaringsdeskundigen in gesprek met politici en beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland.

Jongerenraad van Het vergeten kind, The Unforgettables

Foto: Xanne Liebregts, The Gardeners