Frappant Comedy viert tien jarig jubileum in Theater Dakota

Op zaterdag acht februari zal de door de Haagse cabaretier Farbod Moghaddam georganiseerde comedyshow Frappant plaatsvinden in Theater Dakota. Op het tien jarige jubileum kun je Haagse rauwe humor, diverse comedians en vooral een divers publiek verwachten.

Farbod vertelt ons over de programmering: “Zaterdag zijn er weer nieuwe, maar ook vertrouwde gezichten in de line-up. De bekende comedians Jim Speelmans en Bram van de Velde zijn er. Bader el Kalfi en Khadija Sabriye gaan ook optreden. En deze twee nieuwkomers moet je echt in de gaten gaan houden.” Farbod zelf is er ook om alles aan elkaar te praten.

“De show is geboren uit frustratie”, vertelt Farbod. “Ik vond het altijd jammer dat er zo weinig stand-up comedy in Den Haag te vinden was. Zowat alles speelde zich af in Amsterdam.” Bij eerdere edities stonden onder andere Peter Pannekoek, Rayen Panday, Patrick Laureij en Leon van der Zanden al op het podium.

Luister hier naar het interview met Farbod Moghaddam.