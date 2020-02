Inzamelingsactie voor overleden Bilal Aydin sluit maandag

De inzamelingsactie ter nagedachtenis van de in december overleden Bilal Aydin zal maandag gesloten worden. “We hebben een mooi bedrag”, zegt Ayet Suudioglu over de 38.530 euro die op moment van schrijven is toegezegd. “Dit hadden we nooit verwacht. We gingen voor 2.500 euro en dat was in 20 minuten al ingezameld.”

“Mensen blijven maar doneren. Ze leven mee met het verhaal. Of ze kennen en houden van Bilal”, vertelt Ayet in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje. Met het geld willen vrienden en familie van Bilal, in zijn nagedachtenis, waterputten realiseren in ontwikkelingslanden. “We willen nu verder met het project”, zegt Ayet over de keuze om de inzamelingsactie te sluiten: “We willen eigenlijk zo snel mogelijk de putten laten slaan.”

Ook is er nog de wens om in Laak een monument te plaatsen. “Daarover zijn we in gesprek met het stadsdeel.” Op de Goudriaankade, waar Bilal om het leven kwam, zal een stoeptegel komen: “Die zal geplaatst worden om een teken te geven; dit was zinloos geweld, dit nooit meer in Laak.”

Luister hier naar het gesprek met Ayet Suudioglu op Den Haag FM.