“Meer goedkope woningen in betere wijken”

In de wijken waar het ‘beter gaat’ moeten in de toekomst meer betaalbare woningen worden gebouwd. Daardoor kan worden voorkomen dat er steeds meer kwetsbare groepen bij elkaar in kwetsbare wijken komen te wonen. Dat stelt wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) in een reactie op een rapport van de koepel van woningbouwcorporaties Aedes. Daaruit blijkt dat de leefbaarheid in armere wijken onder druk staat.

Balster erkent dat de problemen ook in Den Haag spelen. “Het aantal kwetsbare wijken in Den Haag is groeiend. De problemen nemen daar ook toe. Dat heeft alles te maken met de enorme woningnood die er is. Het tekort aan betaalbare woningen is heel erg groot, waardoor meerdere groepen met problemen bij elkaar wonen. Daar zullen we wat aan moeten doen, vooral door veel beter te mengen en betaalbare woningen toe te voegen aan wijken waar het beter gaat”, stelt hij.

Volgens hem is er in het verleden veel werk gemaakt van het bouwen van duurdere woningen in armere wijken; komende jaren moet het ook andersom gebeuren. Het nieuwe college dat in december aantrad heeft daarvoor ook geld gereserveerd.

Foto: Martijn Beekman.